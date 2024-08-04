Ким У Чжин из Южной Кореи выиграл золото Олимпиады в стрельбе из лука
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Южнокорейский спортсмен Ким У Чжин завоевал золотую медаль Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция) в стрельбе из лука. В финале он победил американского лучника Брэйди Эллисона — 6:5.
Олимпиада 2024. Стрельба из лука
Мужчины. Индивидуальное первенство. Финал
04 августа 2024, воскресенье. 15:46 МСК
Окончено
1
Ким У Чжин
Южная Корея
2
Брэйди Эллисон
США
Бронзовая награда — ещё у одного стрелка из Южной Кореи, Ли Ву Сука. В поединке за третье место он одолел Флориана Унруха из Германии со счётом 6:0.
Это последний комплект медалей, разыгранный в стрельбе из лука на Олимпиаде в Париже. Ким У Чжин принёс сборной Южной Кореи десятую золотую медаль на Олимпиаде-2024. Отметим, что пять из них были завоёваны в стрельбе из лука.
Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля, завершатся 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.
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