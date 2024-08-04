Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Ким У Чжин из Южной Кореи выиграл золото Олимпиады в стрельбе из лука

Ким У Чжин из Южной Кореи выиграл золото Олимпиады в стрельбе из лука
Комментарии

Южнокорейский спортсмен Ким У Чжин завоевал золотую медаль Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция) в стрельбе из лука. В финале он победил американского лучника Брэйди Эллисона — 6:5.

Олимпиада 2024. Стрельба из лука
Мужчины. Индивидуальное первенство. Финал
04 августа 2024, воскресенье. 15:46 МСК
Окончено
1
Ким У Чжин
Южная Корея
2
Брэйди Эллисон
США

Бронзовая награда — ещё у одного стрелка из Южной Кореи, Ли Ву Сука. В поединке за третье место он одолел Флориана Унруха из Германии со счётом 6:0.

Это последний комплект медалей, разыгранный в стрельбе из лука на Олимпиаде в Париже. Ким У Чжин принёс сборной Южной Кореи десятую золотую медаль на Олимпиаде-2024. Отметим, что пять из них были завоёваны в стрельбе из лука.

Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля, завершатся 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

Таблица медального зачёта ОИ-2024
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android