Ким У Чжин из Южной Кореи выиграл золото Олимпиады в стрельбе из лука

Южнокорейский спортсмен Ким У Чжин завоевал золотую медаль Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция) в стрельбе из лука. В финале он победил американского лучника Брэйди Эллисона — 6:5.

Бронзовая награда — ещё у одного стрелка из Южной Кореи, Ли Ву Сука. В поединке за третье место он одолел Флориана Унруха из Германии со счётом 6:0.

Это последний комплект медалей, разыгранный в стрельбе из лука на Олимпиаде в Париже. Ким У Чжин принёс сборной Южной Кореи десятую золотую медаль на Олимпиаде-2024. Отметим, что пять из них были завоёваны в стрельбе из лука.

Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля, завершатся 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.