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Китаец Чжэньдун выиграл золото ОИ-2024 в одиночном разряде по настольному теннису

Китаец Чжэньдун выиграл золото ОИ-2024 в одиночном разряде по настольному теннису
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Китайский спортсмен Фань Чжэньдун выиграл золото на Олимпийских играх — 2024 в Париже. В финале он обыграл представителя Швеции Трулса Карла Эрика Морегарда со счётом 4:1.

Олимпиада 2024. Настольный теннис
Мужчины. Одиночный разряд. Финал. Трулс Карл Эрик Морегард (Швеция) — Фань Чжэньдун (Китай)
04 августа 2024, воскресенье. 15:30 МСК
Окончено
1
Чжэньдун Фань
Китай
2
Трулс Карл Эрик Морегард
Швеция

Французский спортсмен Феликс Лебрэн стал бронзовым призёром Олимпийских игр — 2024 в Париже. В борьбе за третье место он обыграл бразильского теннисиста Уго Кальдерано со счётом 4:0.

Олимпиада 2024. Настольный теннис
Мужчины. Одиночный разряд. За 3-е место. Уго Кальдерано (Бразилия) — Феликс Лебрэн (Франция)
04 августа 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
3
Феликс Лебрэн
Франция

Среди женщин китайская спортсменка Мэн Чэнь завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Париже в женском одиночном разряде, обыграв свою соотечественницу Инша Сунь со счётом 4:2. Третье место заняла представительница Японии Хина Хаята, которая в борьбе за бронзу обошла Ю Пин Син из Южной Кореи со счётом 4:2.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов.

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