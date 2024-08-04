Китаец Чжэньдун выиграл золото ОИ-2024 в одиночном разряде по настольному теннису

Китайский спортсмен Фань Чжэньдун выиграл золото на Олимпийских играх — 2024 в Париже. В финале он обыграл представителя Швеции Трулса Карла Эрика Морегарда со счётом 4:1.

Французский спортсмен Феликс Лебрэн стал бронзовым призёром Олимпийских игр — 2024 в Париже. В борьбе за третье место он обыграл бразильского теннисиста Уго Кальдерано со счётом 4:0.

Среди женщин китайская спортсменка Мэн Чэнь завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Париже в женском одиночном разряде, обыграв свою соотечественницу Инша Сунь со счётом 4:2. Третье место заняла представительница Японии Хина Хаята, которая в борьбе за бронзу обошла Ю Пин Син из Южной Кореи со счётом 4:2.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов.