Немецкие гандболисты завершили групповой этап Олимпиады-2024 победой над словенцами
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Мужская сборная Германии по гандболу обыграла команду Словении в пятом, заключительном туре группового этапа Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция).
Олимпийские игры (м) . Группа A. 5-й тур
04 августа 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Германия
Окончен
36 : 29
Словения
Сборные Германии и Словении на Олимпиаде-2024 представляют группа A, куда также входят команды Швеции, Хорватии, Испании и Японии. Немцы с 8 очками возглавляют турнирную таблицу, в их активе четыре победы и одно поражение. Словенцы идут вторыми с 6 очками (3 победы и 2 поражения).
Гандбол. Олимпиада-2024, Париж. Группа А, 5-й тур. Мужчины:
Германия – Словения – 36:29 (23:14, 13:15).
Летние Олимпийские игры — 2024 проходят с 27 июля до 11 августа. Финал мужского гандбольного турнира состоится в последний день олимпийской программы 11 августа. Россияне в турнире не участвуют.
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