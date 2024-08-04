«Три чуда света». Кафельников — о победе Фемке Бол на последнем этапе эстафеты на ОИ-2024

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о победе нидерландской легкоатлетки Фемке Бол в финале смешанной эстафеты 4х400 м на Олимпийских играх 2024 года.

«Можно смотреть вечно на три чуда света! Как горит огонь, как течёт вода и как Фемке Бол пробежала свои 400 метров», — написал Кафельников в социальных сетях.

Результат команды Нидерландов — 3.07,43. Второе место заняла команда США (3.07,74), третьими финишировали британцы (3.08,01).

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта. Для улучшения программы и общей концепции Игр к 28 основным олимпийским видам спорта в качестве дополнительных были выбраны: брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и сёрфинг. Всего будет разыграно 329 комплектов медалей. На соревнования были заявлены 15 участников из России в качестве нейтральных спортсменов.