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Китайский гимнаст Ян Лю завоевал золото Олимпиады-2024 в упражнении на кольцах

Китайский гимнаст Ян Лю завоевал золото Олимпиады-2024 в упражнении на кольцах
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Китайский гимнаст Ян Лю завоевал золото в упражнении на кольцах на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) с результатом 15,300 балла. Вторым стал его соотечественник Цзинюань Цзоу (15,233), а тройку лидеров замкнул представитель Греции Элефериос Петруниас (15,100).

Олимпиада 2024. Спортивная гимнастика
Мужчины. Кольца. Финал
04 августа 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ян Лю
Китай
15.300
2
Цзинюань Цзоу
Китай
15.233
3
Элефериос Петруниас
Греция
15.100

Ранее спортивный гимнаст из Казахстана Нариман Курбанов завоевал серебряную медаль на коне на Олимпиаде в Париже с результатом 15,433. Первым стал представитель Ирландии Рис Маккленаган.

Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля, завершатся 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов.

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