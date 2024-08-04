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Алжирка Кайлия Немур выиграла золото Олимпиады-2024 в упражнении на разновысоких брусьях

Алжирка Кайлия Немур выиграла золото Олимпиады-2024 в упражнении на разновысоких брусьях
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Алжирская гимнастка Кайлия Немур завоевала золотую медаль Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция) в упражнении на разновысоких брусьях. Она показала результат 15,700. Серебряную награду взяла китаянка Циюань Цю с результатом 15,500. Бронзовую медаль завоевала двукратная олимпийская чемпионка американка Суниса Ли (14,766).

Олимпиада 2024. Спортивная гимнастика
Женщины. Разновысокие брусья. Финал
04 августа 2024, воскресенье. 16:40 МСК
Окончено
1
Кайлия Немур
Алжир
15.700
2
Циюань Цю
Китай
15.500
3
Суниса Ли
США
14.800

Немур принесла Алжиру первую медаль в истории в спортивной гимнастике, а также первую награду на Олимпиаде-2024. У Китая 41-я медаль, у США — 63-я. В медальном зачёте сборные Китая и США занимают первое и второе место соответственно.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

Медальный зачёт Олимпиады-2024
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