Алжирка Кайлия Немур выиграла золото Олимпиады-2024 в упражнении на разновысоких брусьях

Алжирская гимнастка Кайлия Немур завоевала золотую медаль Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция) в упражнении на разновысоких брусьях. Она показала результат 15,700. Серебряную награду взяла китаянка Циюань Цю с результатом 15,500. Бронзовую медаль завоевала двукратная олимпийская чемпионка американка Суниса Ли (14,766).

Немур принесла Алжиру первую медаль в истории в спортивной гимнастике, а также первую награду на Олимпиаде-2024. У Китая 41-я медаль, у США — 63-я. В медальном зачёте сборные Китая и США занимают первое и второе место соответственно.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.