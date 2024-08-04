Соревнования по сёрфингу на Олимпиаде перенесли из-за отсутствия волн

Соревнования финальных раундов турнира по сёрфингу среди женщин на Олимпиаде 2024 года в Париже (Франция) были перенесены из-за отсутствия волн. Проведение полуфинала и финала планировалось на воскресенье, 4 августа, но организаторы были вынуждены отложить соревнования как минимум до понедельника, 5 августа.

Сёрфинг на Играх проходит в Теахупоо (Таити). На прошлой неделе женский раунд 1/8 финада и мужской четвертьфинал также были отложены из-за неблагоприятных ветровых условий, влияющих на формирование волн.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.