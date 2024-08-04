Трёхкратный чемпион ОИ по гимнастике дал эмоциональное интервью после 4-го места в Париже

Трёхкратный олимпийский чемпион британский гимнаст Макс Уитлок рассказал о том, что завершает профессиональную карьеру после того, как занял четвёртое место на Олимпиаде-2024 в Париже (Франция).

«Я бы хотел, чтобы всё закончилось лучше, чем здесь, в Париже. Но я не хочу, чтобы кто-то смотрел на то, что я сейчас чувствую, и думал, что это отражение моей карьеры. Я очень горжусь тем, где я есть сейчас.

Я очень благодарен за то, что стал гимнастом. Мне очень, очень повезло, что я занимался спортом, который любил с семи лет и до сих пор.

Самое важное — это когда я получаю комментарии о том, что вдохновляю детей на занятия гимнастикой. Мне постоянно говорят на Олимпийских играх о том, что кто-то приобщил своего ребёнка к гимнастике, потому что наблюдал за мной, — это одно из лучших чувств.

Теперь я закончил свою соревновательную карьеру. Мне нравилась каждая минута, которую я посвятил этому спорту. Теперь я хочу изменить гимнастику для широких слоёв населения и, надеюсь, у меня получится это сделать, это моя следующая миссия», — приводит слова Уитлока Daily Mail.