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Спортсменка из Чили завоевала золото Олимпиады-2024 в ските

Спортсменка из Чили завоевала золото Олимпиады-2024 в ските
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Чилийская спортсменка Франсиска Кроветто Чадид завоевала золотую медаль Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция). В финальном раунде в перестрелке она оказалась сильнее представительницы Великобритании Амбер Руттер, которая стала серебряным призёром соревнований. Бронзовую медаль завоевала американка Остен Смит.

Олимпиада 2024. Стрельба
Женщины. Скит. Финал
04 августа 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Окончено
1
Франсиска Кроветто Чадид
Чили
55
2
Амбер Руттер
Великобритания
55
3
Остен Смит
США
45

Кроветто Чадид принесла сборной Чили первую медаль в целом на Олимпиаде-2024. У Великобритании — 35-я награда, у США — 64-я. Американцы лидируют по общему количеству медалей (64), но уступают сборной Китая по золотым наградам.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

Медальный зачёт Олимпиады-2024
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