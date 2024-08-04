Ватикан осудил церемонию открытия Олимпийских игр в Париже

Теократическое государство Ватикан, управляемое Святым Престолом, осудило церемонию открытия Олимпийских игр — 2024 в Париже.

«Святой Престол не может не присоединиться к голосам, поднявшимся в последние дни, которые осуждают оскорбление, нанесённое многим христианам и верующим других религий», — сказано в пресс-релизе, выпущенном на французском языке.

Напомним, после показа мод на мосту Дебийи по сценарию постановки была обыграна библейская сцена с росписи Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». На росписи художника изображена последняя трапеза Христа и его 12 учеников, во время которой он установил таинство Евхаристии.

В постановке на церемонии открытия Олимпиады в роли Христа выступила корпулентная женщина. На её голове красовался нимб с семью лучами, а на запястьях – широкие цепи. По обе стороны от неё расположились модели, принимавшие участие в показе.