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Новак Джокович обыграл Карлоса Алькараса в финале олимпийского турнира по теннису

Новак Джокович обыграл Карлоса Алькараса в финале олимпийского турнира по теннису
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Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем олимпийского турнира по теннису в одиночном разряде. В финальном матче он оказался сильнее представителя Испании Карлоса Алькараса — 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).

Олимпиада (м). Финал
04 августа 2024, воскресенье. 15:10 МСК
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 7
6 3 		6 2
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Продолжительность встречи составила 2 часа 52 минуты. За это время Джокович сделал одну подачу навылет и допустил две двойные ошибки, не реализовав ни одного из шести брейк-пойнтов. На счету Алькараса один эйс при одной двойной ошибке. Также у испанца восемь нереализованных брейк-пойнтов.

Для Джоковича это первая олимпийская золотая медаль. До этого серб трижды доходил до полуфинала, но неизменно уступал на этой стадии. Для Алькараса это первая Олимпиада в карьере.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходил с 27 июля по 4 августа.

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