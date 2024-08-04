Новак Джокович обыграл Карлоса Алькараса в финале олимпийского турнира по теннису
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Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем олимпийского турнира по теннису в одиночном разряде. В финальном матче он оказался сильнее представителя Испании Карлоса Алькараса — 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).
Олимпиада (м). Финал
04 августа 2024, воскресенье. 15:10 МСК
2
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
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3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Продолжительность встречи составила 2 часа 52 минуты. За это время Джокович сделал одну подачу навылет и допустил две двойные ошибки, не реализовав ни одного из шести брейк-пойнтов. На счету Алькараса один эйс при одной двойной ошибке. Также у испанца восемь нереализованных брейк-пойнтов.
Для Джоковича это первая олимпийская золотая медаль. До этого серб трижды доходил до полуфинала, но неизменно уступал на этой стадии. Для Алькараса это первая Олимпиада в карьере.
Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходил с 27 июля по 4 августа.
Комментарии
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