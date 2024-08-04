Новак Джокович обыграл Карлоса Алькараса в финале олимпийского турнира по теннису

Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем олимпийского турнира по теннису в одиночном разряде. В финальном матче он оказался сильнее представителя Испании Карлоса Алькараса — 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).

Продолжительность встречи составила 2 часа 52 минуты. За это время Джокович сделал одну подачу навылет и допустил две двойные ошибки, не реализовав ни одного из шести брейк-пойнтов. На счету Алькараса один эйс при одной двойной ошибке. Также у испанца восемь нереализованных брейк-пойнтов.

Для Джоковича это первая олимпийская золотая медаль. До этого серб трижды доходил до полуфинала, но неизменно уступал на этой стадии. Для Алькараса это первая Олимпиада в карьере.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходил с 27 июля по 4 августа.