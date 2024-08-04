24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович растянул флаг Сербии после победы в финале Олимпийских игр — 2024. В финальном матче он оказался сильнее представителя Испании Карлоса Алькараса. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2) в пользу серба.
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 2
Фото: Кадр трансляции
Для Джоковича это первая олимпийская золотая медаль. До этого серб трижды доходил до полуфинала, но неизменно уступал на этой стадии. Для Алькараса это первая Олимпиада в карьере.
Теннисный турнир на Олимпиаде в Париже проходил с 27 июля по 4 августа.
Отметим, что Джокович оформил «Золотой карьерный «Шлем». Он выиграл все четыре турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Открытый чемпионат США) и олимпийское золото.
- 4 августа 2024
-
18:25
-
18:20
-
18:11
-
18:09
-
18:02
-
17:49
-
17:41
-
17:39
-
17:35
-
17:31
-
17:20
-
17:19
-
17:10
-
17:01
-
17:00
-
17:00
-
16:50
-
16:49
-
16:45
-
16:42
-
16:41
-
16:33
-
16:23
-
16:08
-
15:54
-
15:44
-
15:36
-
15:30
-
15:30
-
15:23
-
15:18
-
15:14
-
15:10
-
15:00
-
14:57