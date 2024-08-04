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Джокович растянул флаг Сербии после победы в финале Олимпийских игр — 2024

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович растянул флаг Сербии после победы в финале Олимпийских игр — 2024. В финальном матче он оказался сильнее представителя Испании Карлоса Алькараса. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2) в пользу серба.

Фото: Кадр трансляции

Для Джоковича это первая олимпийская золотая медаль. До этого серб трижды доходил до полуфинала, но неизменно уступал на этой стадии. Для Алькараса это первая Олимпиада в карьере.

Теннисный турнир на Олимпиаде в Париже проходил с 27 июля по 4 августа.

Отметим, что Джокович оформил «Золотой карьерный «Шлем». Он выиграл все четыре турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Открытый чемпионат США) и олимпийское золото.