Армянский гимнаст взял серебро Олимпиады-2024 в опорном прыжке, золото — у филиппинца Юло

Армянский гимнаст Артур Давтян завоевал серебряную медаль Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция) в опорном прыжке. Он набрал 14,966 балла и принёс первую медаль сборной Армении на Олимпиаде-2024.

Олимпийским чемпионом в опорном прыжке с результатом 15,116 стал филиппинец Карлос Эдриэль Юло. Для него это уже вторая золотая медаль на Олимпиаде в Париже. Днём ранее он победил в вольных упражнениях. Бронза — у британца Гарри Хепуорта (14,949).

Карлос Эдриэль Юло является единственным представителем сборной Филиппин, который выиграл медаль на Олимпийских играх — 2024. Хепуорт принёс британцам 36-ю общую медаль. Команда Великобритании занимает пятую строчку в медальном зачёте Олимпиады в Париже.