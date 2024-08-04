Армянский гимнаст взял серебро Олимпиады-2024 в опорном прыжке, золото — у филиппинца Юло
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Армянский гимнаст Артур Давтян завоевал серебряную медаль Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция) в опорном прыжке. Он набрал 14,966 балла и принёс первую медаль сборной Армении на Олимпиаде-2024.
Олимпиада 2024. Спортивная гимнастика
Мужчины. Опорный прыжок. Финал
04 августа 2024, воскресенье. 17:24 МСК
Окончено
1
Карлос Эдриэль Юло
Филиппины
15.116
2
Артур Давтян
Армения
14.966
3
Гарри Хепуорт
Великобритания
14.949
Олимпийским чемпионом в опорном прыжке с результатом 15,116 стал филиппинец Карлос Эдриэль Юло. Для него это уже вторая золотая медаль на Олимпиаде в Париже. Днём ранее он победил в вольных упражнениях. Бронза — у британца Гарри Хепуорта (14,949).
Карлос Эдриэль Юло является единственным представителем сборной Филиппин, который выиграл медаль на Олимпийских играх — 2024. Хепуорт принёс британцам 36-ю общую медаль. Команда Великобритании занимает пятую строчку в медальном зачёте Олимпиады в Париже.
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