Бадминтонисты из Китайского Тайбэя выиграли золото Олимпиады, обыграв китайцев в финале

Представители Китайского Тайбэя бадминтонисты Ли Ян и Ван Чи Линь завоевали золото Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция) в мужском парном разряде. В финальном поединке они одолели дуэт из Китая Лян Вэй Кэн/Ван Чан в трёх сетах — 2:1 (21:17, 18:21, 21:19).

Бронзовую медаль завоевали бадминтонисты из Малайзии. В матче за третье место Аарон Се и Су Вэй И в трёх сетах обыграли дуэт из Дании Ким Аструп/Андерс Скоруп Расмуссен — 2:1 (16:21, 22:20, 21:19).

Бадминтонисты принесли сборной Китайского Тайбэя первую золотую медаль на Олимпиаде-2024 и третью награду в целом. У китайцев — 42-я медаль, у команды Малайзии — первая на Играх. Сборная Китая продолжает уверенно лидировать в медальном зачёте.