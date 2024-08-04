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Бадминтонисты из Китайского Тайбэя выиграли золото Олимпиады, обыграв китайцев в финале

Бадминтонисты из Китайского Тайбэя выиграли золото Олимпиады, обыграв китайцев в финале
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Представители Китайского Тайбэя бадминтонисты Ли Ян и Ван Чи Линь завоевали золото Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция) в мужском парном разряде. В финальном поединке они одолели дуэт из Китая Лян Вэй Кэн/Ван Чан в трёх сетах — 2:1 (21:17, 18:21, 21:19).

Олимпиада 2024. Бадминтон
Мужчины. Парный разряд. Финал
04 августа 2024, воскресенье. 17:10 МСК
Окончено
1
Китайский Тайбэй
2
Китай
Олимпиада 2024. Бадминтон
Мужчины. Парный разряд. За 3-е место
04 августа 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
3
Малайзия

Бронзовую медаль завоевали бадминтонисты из Малайзии. В матче за третье место Аарон Се и Су Вэй И в трёх сетах обыграли дуэт из Дании Ким Аструп/Андерс Скоруп Расмуссен — 2:1 (16:21, 22:20, 21:19).

Бадминтонисты принесли сборной Китайского Тайбэя первую золотую медаль на Олимпиаде-2024 и третью награду в целом. У китайцев — 42-я медаль, у команды Малайзии — первая на Играх. Сборная Китая продолжает уверенно лидировать в медальном зачёте.

Медальный зачёт Олимпиады-2024
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