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Американка Фолкнер выиграла групповую гонку ОИ, Дронова и Иванченко — за пределами топ-40

Американка Фолкнер выиграла групповую гонку ОИ, Дронова и Иванченко — за пределами топ-40
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Представительница США Кристен Фолкнер одержала победу в шоссейной гонке с группового старта на Олимпийских играх в Париже (Франция). Она преодолела дистанцию 157,6 км за 3:59.23. Второе место в гонке заняла представительница Нидерландов Марианне Вос (4:00.21). Бронзовую медаль завоевала бельгийская велогонщица Лотте Копецки (4:00.21). Российские велогонщицы Тамара Дронова (47-е место) и Алёна Иванченко (72-е место) добрались до финиша, не сумев войти в топ-40.

Олимпиада 2024. Велоспорт
Шоссе. Женщины. Групповая гонка
04 августа 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Кристен Фолкнер
США
3:59:23
2
Марианне Вос
Нидерланды
4:00:21
3
Лотте Копецки
Бельгия
4:00:21

Олимпийские игры — 2024 проходят с 26 июля до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях.

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