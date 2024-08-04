Американка Фолкнер выиграла групповую гонку ОИ, Дронова и Иванченко — за пределами топ-40

Представительница США Кристен Фолкнер одержала победу в шоссейной гонке с группового старта на Олимпийских играх в Париже (Франция). Она преодолела дистанцию 157,6 км за 3:59.23. Второе место в гонке заняла представительница Нидерландов Марианне Вос (4:00.21). Бронзовую медаль завоевала бельгийская велогонщица Лотте Копецки (4:00.21). Российские велогонщицы Тамара Дронова (47-е место) и Алёна Иванченко (72-е место) добрались до финиша, не сумев войти в топ-40.

Олимпийские игры — 2024 проходят с 26 июля до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях.