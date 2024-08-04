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Андреева/Шнайдер — Паолини/Эррани: россиянки выиграли первый сет в финале Олимпиады

Андреева/Шнайдер — Паолини/Эррани: россиянки выиграли первый сет в финале Олимпиады
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Сегодня, 4 августа, проходит финальный матч Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция) в парном разряде среди женщин, в котором российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер играют с итальянками Ясмин Паолини и Сарой Эррани. Первый сет финала остался за россиянками со счётом 6:2.

Олимпиада — парный разряд (ж). Финал
04 августа 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Ясмин Паолини
Италия
Ясмин Паолини
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Я. Паолини С. Эррани
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
2 		2
6 		1
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи россиянок и итальянок.

В полуфинале Андреева и Шнайдер уверенно обыграли испанок Кристину Букшу и Сару Соррибес-Тормо со счётом 6:1, 6:2. В 1/4 финала россиянки одолели олимпийских чемпионок 2021 года чешек Барбору Крейчикову и Катержину Синякову.

Девушки стали единственными из сборной России по теннису, кто добрался до медалей Олимпиады. Кроме того, Мирра и Диана — первые российские призёры Олимпийских игр в Париже.

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