Сара Шёстрём стала чемпионкой ОИ-2024 на 50 м вольным стилем

На Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция) завершился финальный заплыв у женщин на дистанции 50 м вольным стилем. Его победительницей стала шведская пловчиха Сара Шёстрём, показавшая результат 23,71. Серебряную медаль завоевала австралийка Мэг Харрис с результатом 23,97. Бронзовая награда — у представительницы Китая Чжан Юйфэй (24,20).

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.