Бобби Финке выиграл золото ОИ-2024 на 1500 м вольным стилем, установив мировой рекорд

На Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция) завершился финальный заплыв у мужчин на дистанции 1500 м вольным стилем. Его победителем стал американский пловец Бобби Финке, показавший результат 14.30,67. Представитель США установил новый мировой рекорд, побив достижение Сунь Яна 14.31,02. Серебряную медаль завоевал итальянец Грегорио Пальтриньери с результатом 14.34,55. Бронзовая награда — у представителя Ирландии Дэниела Уиффена (14.39,63).

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.