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Бобби Финке выиграл золото ОИ-2024 на 1500 м вольным стилем, установив мировой рекорд

Бобби Финке выиграл золото ОИ-2024 на 1500 м вольным стилем, установив мировой рекорд
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На Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция) завершился финальный заплыв у мужчин на дистанции 1500 м вольным стилем. Его победителем стал американский пловец Бобби Финке, показавший результат 14.30,67. Представитель США установил новый мировой рекорд, побив достижение Сунь Яна 14.31,02. Серебряную медаль завоевал итальянец Грегорио Пальтриньери с результатом 14.34,55. Бронзовая награда — у представителя Ирландии Дэниела Уиффена (14.39,63).

Олимпиада 2024. Плавание
Мужчины. 1500 м вольный стиль. Финал
04 августа 2024, воскресенье. 19:37 МСК
Окончено
1
Бобби Финке
США
14:30.67
2
Грегорио Пальтриньери
Италия
+3.88
3
Дэниел Уиффен
Ирландия
+8.96

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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Новости. Олимпиада 2024
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