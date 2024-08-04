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Китай — Сербия — результат матча 4 августа 2024 года, счёт 3:1, волейбол, Олимпиада 2024 в Париже

Сербские волейболистки проиграли Китаю в 3-м туре Олимпиады, но вышли в плей-офф
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Волейболистки сборной Сербии проиграли команде Китая в 3-м туре группового этапа на Олимпийских играх в Париже (Франция). Встреча закончилась со счётом 3:1 (21:25, 25:20, 25:22, 25:23) в пользу китайских спортсменок.

Олимпийские игры (ж) . Группа A. 3-й тур
04 августа 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Китай
Окончен
3 : 1
Сербия
Китай: Юань, Чжу, Линьюй, И, Сянюй, Юаньюань, Чаннин, Инин, Исинь, Ся, Мэнцзе, Мэнцзе
Сербия: Буша, Лазович, Дрча, Узелац, Огненович, Алексич, Стеванович, Попович, Бошкович, Миленкович, Лозо

В группе А первое место заняла сборная Китая, на второй позиции расположились США. Сербки вышли в четвертьфинал с третьего места.

Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля, а завершатся 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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