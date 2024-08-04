Сербские волейболистки проиграли Китаю в 3-м туре Олимпиады, но вышли в плей-офф

Волейболистки сборной Сербии проиграли команде Китая в 3-м туре группового этапа на Олимпийских играх в Париже (Франция). Встреча закончилась со счётом 3:1 (21:25, 25:20, 25:22, 25:23) в пользу китайских спортсменок.

В группе А первое место заняла сборная Китая, на второй позиции расположились США. Сербки вышли в четвертьфинал с третьего места.

Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля, а завершатся 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.