Российские спортсмены выиграли первую медаль Олимпийских игр — 2024 в Париже

Сегодня, 4 августа, завершился финал парного теннисного турнира на Олимпийских играх — 2024. Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебряные награды, добыв для России первую медаль Олимпиады-2024.

В матче за золото Андреева и Шнайдер уступили итальянскому дуэту Ясмин Паолини/Сара Эррани — 6:2, 1:6, 7:10.

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.