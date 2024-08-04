Пловцы из Китая выиграли эстафету 4х100 м на ОИ, США — вторые
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Спортсмены из Китая выиграли комбинированную эстафету 4х100 м в плавании на Олимпийских играх во Франции. Их результат — 3.27,46. Второе место заняли американские пловцы — +0,55. Бронзовые медали достались команде Франции, которая финишировала с третьим результатом (+0,92).
Олимпиада 2024. Плавание
Мужчины. Комбинированная эстафета 4х100 м. Финал
04 августа 2024, воскресенье. 20:10 МСК
Окончено
1
Китай
3:27.46
2
США
+0.55
3
Франция
+0.92
Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта. Для улучшения программы и общей концепции Игр к 28 основным олимпийским видам спорта в качестве дополнительных были выбраны: брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и сёрфинг. Всего будет разыграно 329 комплектов медалей. На соревнования были заявлены 15 участников из России в качестве нейтральных спортсменов.
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