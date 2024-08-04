Россия завоевала первую серебряную медаль на Олимпиаде в Париже

Сегодня, 4 августа, завершился финал парного теннисного турнира на Олимпийских играх — 2024. Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер уступили представительницам Италии — Ясмин Паолини и

Саре Эррани. Таким образом, российские спортсмены завоевали первую серебряную медаль на Играх в Париже (Франция).

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.