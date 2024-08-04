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Американские пловчихи выиграли эстафету 4х100 м на Олимпиаде-2024

Американские пловчихи выиграли эстафету 4х100 м на Олимпиаде-2024
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Представительницы сборной США выиграли комбинированную эстафету 4х100 м в плавании на Олимпийских играх во Франции. Их результат — 3.49,63. Второе место заняли австралийские пловчихи — +3,48. Бронзовые медали достались команде Китая, которая финишировала с третьим результатом (+3,60).

Олимпиада 2024. Плавание
Женщины. Комбинированная эстафета 4х100 м. Финал
04 августа 2024, воскресенье. 20:32 МСК
Окончено
1
США
3:49.63
2
Австралия
+3.48
3
Китай
+3.60

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта. Для улучшения программы и общей концепции Игр к 28 основным олимпийским видам спорта в качестве дополнительных были выбраны: брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и сёрфинг. Всего будет разыграно 329 комплектов медалей. На соревнования были заявлены 15 участников из России в качестве нейтральных спортсменов.

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Новости. Олимпиада 2024
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