Бельгийская спортсменка была госпитализирована после заплыва в Сене — Nieuwsblad

Бельгийская спортсменка Клэр Мишель была госпитализирована с кишечной палочкой после заплыва в Сене на соревнованиях по триатлону на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщает Nieuwsblad.

Мишель заняла 38-е место в заплыве, который состоялся 31 июля. Спортсменка находится в больнице четыре дня. Сборная Бельгии по триатлону будет вынуждена отказаться от участия в смешанной эстафете.

Ранее триатлонисты отравились водой в Сене во время олимпийского заплыва. Канадского спортсмена стошнило прямо на финише в прямом эфире трансляции. А экс-россиянка Екатерина Шабалина, которая выступает на Играх за сборную Казахстана, даже не смогла финишировать — у неё началась рвота после заплыва на первом круге велосипедного заезда.

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. На соревнованиях представлены 15 спортсменов из России.