Бегуны Томпсон, Лайлз и Джейкобс вышли в финал Олимпиады на дистанции 100 м

На Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция) завершились полуфинальные забеги на дистанции 100 м среди мужчин. Были определены восемь спортсменов, которые поборются за медали.

1. Кишане Томпсон (Ямайка) — 9,80.

2. Облик Севилл (Ямайка) — 9,81.

3. Ноа Лайлз (США) — 9,83.

4. Фред Керли (США) — 9,84.

5. Акани Симбине (ЮАР) — 9,87.

6. Летсиль Тебого (Ботсвана) — 9,91.

7. Ламонт Марсель Джейкобс (Италия) — 9,92.

8. Кеннет Беднарек (США). — 9,93.

На Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) олимпийским чемпионом на этой дистанции стал Ламонт Марсель Джейкобс. Серебряную медаль завоевал Фред Керли. Бронзу взял канадец Андре Де Грасс, который не сумел отобраться в финальный забег в Париже. Финал на 100 м пройдёт сегодня, 4 августа, в 22:50 по мск.