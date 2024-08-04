Бегуны Томпсон, Лайлз и Джейкобс вышли в финал Олимпиады на дистанции 100 м

На Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция) завершились полуфинальные забеги на дистанции 100 м среди мужчин. Были определены восемь спортсменов, которые поборются за медали.
1. Кишане Томпсон (Ямайка) — 9,80.
2. Облик Севилл (Ямайка) — 9,81.
3. Ноа Лайлз (США) — 9,83.
4. Фред Керли (США) — 9,84.
5. Акани Симбине (ЮАР) — 9,87.
6. Летсиль Тебого (Ботсвана) — 9,91.
7. Ламонт Марсель Джейкобс (Италия) — 9,92.
8. Кеннет Беднарек (США). — 9,93.
На Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) олимпийским чемпионом на этой дистанции стал Ламонт Марсель Джейкобс. Серебряную медаль завоевал Фред Керли. Бронзу взял канадец Андре Де Грасс, который не сумел отобраться в финальный забег в Париже. Финал на 100 м пройдёт сегодня, 4 августа, в 22:50 по мск.