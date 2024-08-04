Сборная Дании по гандболу одолела Норвегию в 5-м туре Олимпиады-2024
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В воскресенье, 4 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже проходят матчи 5-го тура мужского гандбольного турнира. Сборная Дании обыграла команду Норвегии. Встреча завершилась со счётом 32:25.
Олимпийские игры (м) . Группа B. 5-й тур
04 августа 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Дания
Окончен
32 : 25
Норвегия
В мужском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже принимают участие 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой. В группе A играют Хорватия, Германия, Испания, Словения, Швеция и Япония, в группе B — Дания, Франция, Венгрия, Норвегия, Египет и Аргентина.
Из каждой группы в 1/4 финала выйдут сборные, занявшие одно из первых четырёх мест.
Олимпийские игры — 2024 проходят с 26 июля до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024».
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