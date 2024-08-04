Французские фехтовальщики стали бронзовыми призёрами ОИ в категории «командная рапира»

Сегодня, 4 августа, мужская сборная Франции по фехтованию стала обладателем бронзовых медалей Олимпийских игр — 2024. В противостоянии за третье место в категории «командная рапира» французские фехтовальщики оказались сильнее национальной команды США — 45:32.

В эти минуты проходит финальная встреча между национальными командами Японии и Италии.

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.