Экс-россиянка Елена Куличенко заняла 7-е место в финале ОИ в прыжках в высоту

Бывшая российская легкоатлетка Елена Куличенко, выступающая за Кипр, заняла седьмое место в финале по прыжкам в высоту на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Она показала результат 1,95. Высоту 1,98 спортсменка не сумела взять с трёх попыток.

По окончании последней попытки Куличенко сняла свой номер. На обратной стороне на английском языке было написано: «Спасибо, папа и мама».

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, Елена Куличенко с 2021 года выступает за Кипр на международных соревнованиях. В 2023 году она победила на молодёжном чемпионате Европы в финском Эспоо, завоевав первое золото для Кипра на соревнованиях такого уровня.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.