Фехтование, Олимпиада-2024 в Париже: результаты соревнований 4 августа

В воскресенье, 4 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже завершился очередной соревновательный день. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч по фехтованию на ОИ-2024.

Олимпиада-2024. Фехтование, мужчины, командная рапира, результаты 4 августа:

Матч за третье место: Франция — США — 45:32;

Финал: Италия — Япония — 36:45.

Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.