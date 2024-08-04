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Волейболистка Бошкович установила уникальный рекорд на Олимпиаде в Париже

Волейболистка Бошкович установила уникальный рекорд на Олимпиаде в Париже
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Диагональная сборной Сербии Тияна Бошкович в матче с Китаем на Олимпиаде в Париже (1:3) набрала 39 очков. Таким образом, Бошкович в пятый раз в матче олимпийского турнира превзошла показатель в 30 набранных очков. Для этого ей понадобилось всего две Олимпиады: в Токио-2020 и Париже-2024.

Олимпийские игры (ж) . Группа A. 3-й тур
04 августа 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Китай
Окончен
3 : 1
Сербия
Китай: Юань, Чжу, Линьюй, И, Сянюй, Юаньюань, Чаннин, Инин, Исинь, Ся, Мэнцзе, Мэнцзе
Сербия: Буша, Лазович, Дрча, Узелац, Огненович, Алексич, Стеванович, Попович, Бошкович, Миленкович, Лозо

Кроме того, 39 очков в матче с Китаем — второй показатель по результативности в одном матче за всю историю Олимпиад. Лидерство по этому показателю принадлежит хорватской волейболистке Барбаре Елич-Ружич. На Олимпиаде в Сиднее в 2000 году она набрала 44 очка в матче с Китаем. Для этого ей понадобились четыре сета.

В группе А первое место заняла сборная Китая, на второй позиции расположились США. Сербки вышли в четвертьфинал с третьего места.

Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля, а завершатся 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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Новости. Олимпиада 2024
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