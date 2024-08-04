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Плавание, Олимпиада-2024: результаты соревнований 4 августа

Плавание, Олимпиада-2024: результаты соревнований 4 августа
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4 августа прошли соревнования по плаванию среди мужчин и женщин в рамках Олимпийских игр в Париже. В очередной игровой день в бассейне на «Пари Ла Дефанс Арене» разыгрывалось четыре комплекта наград. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.

Мужчины. 1500 м, вольный стиль

  1. Бобби Финке (США).
  2. Грегорио Пальтриньери (Италия).
  3. Дэниел Уиффен (Ирландия).

Женщины. 50 м, вольный стиль

  1. Сара Шёстрём (Швеция).
  2. Мэг Харрис (Австралия).
  3. Чжан Юйфэй (Китай).

Мужчины. 4х100, комбинированная эстафета

  1. Китай.
  2. США.
  3. Франция.

Женщины. 4х100, комбинированная эстафета

  1. США.
  2. Австралия.
  3. Китай.

Олимпиада-2024 продлится до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России, в том числе один представитель водных видов спорта.

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