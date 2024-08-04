Плавание, Олимпиада-2024: результаты соревнований 4 августа
4 августа прошли соревнования по плаванию среди мужчин и женщин в рамках Олимпийских игр в Париже. В очередной игровой день в бассейне на «Пари Ла Дефанс Арене» разыгрывалось четыре комплекта наград. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.
Мужчины. 1500 м, вольный стиль
- Бобби Финке (США).
- Грегорио Пальтриньери (Италия).
- Дэниел Уиффен (Ирландия).
Женщины. 50 м, вольный стиль
- Сара Шёстрём (Швеция).
- Мэг Харрис (Австралия).
- Чжан Юйфэй (Китай).
Мужчины. 4х100, комбинированная эстафета
- Китай.
- США.
- Франция.
Женщины. 4х100, комбинированная эстафета
- США.
- Австралия.
- Китай.
Олимпиада-2024 продлится до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России, в том числе один представитель водных видов спорта.
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