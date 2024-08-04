Канадец Кецберг стал олимпийским чемпионом в метании молота, украинец Кохан — третий

Канадский легкоатлет Итэн Кецберг завоевал золотую медаль в метании молота на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция). Серебро взял венгерский спортсмен Бенце Халас, бронзовая награда — у украинца Михаила Кохана.

Кецбергер показал результат 84,12 м, почти на пять метров лучше ближайшего соперника. Результат Халаса — 79,97 м, Кохана — 79,39 м.

На счету сборной Канады теперь пять золотых медалей на Олимпиаде-2024. Для команды Венгрии Халас принёс восьмую награду. У Украины — шестая медаль, три из которых завоёваны в лёгкой атлетике.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.