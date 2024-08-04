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Канадец Кецберг стал олимпийским чемпионом в метании молота, украинец Кохан — третий

Канадец Кецберг стал олимпийским чемпионом в метании молота, украинец Кохан — третий
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Канадский легкоатлет Итэн Кецберг завоевал золотую медаль в метании молота на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция). Серебро взял венгерский спортсмен Бенце Халас, бронзовая награда — у украинца Михаила Кохана.

Олимпиада 2024. Лёгкая атлетика
Мужчины. Метание молота. Финал
04 августа 2024, воскресенье. 21:30 МСК
Окончено
1
Итэн Кецберг
Канада
84.12
2
Бенце Халас
Венгрия
79.97
3
Михаил Кохан
Украина
79.39

Кецбергер показал результат 84,12 м, почти на пять метров лучше ближайшего соперника. Результат Халаса — 79,97 м, Кохана — 79,39 м.

На счету сборной Канады теперь пять золотых медалей на Олимпиаде-2024. Для команды Венгрии Халас принёс восьмую награду. У Украины — шестая медаль, три из которых завоёваны в лёгкой атлетике.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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