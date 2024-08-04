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Светлана Кузнецова назвала главного «краша» Олимпийских игр — 2024

Светлана Кузнецова назвала главного «краша» Олимпийских игр — 2024
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира, российская теннисистка Светлана Кузнецова высказалась об итальянском пловце Томасе Чекконе, назвав его главным «крашем» Олимпийских игр — 2024.

«Главный краш Олимпиады в Париже, помимо самоуверенного стрелка из Турции — 23-летний итальянский пловец Томас Чеккон, завоевавший золото. Фото красавчика в одежде и без нее облетели все соцсети», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

На Олимпиаде в Париже Чеккон завоевал золото на дистанции 100 метров на спине, а также стал бронзовым призёром в эстафете 4×100 метров вольным стилем.

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России.

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