Джокович плакал от счастья, за Мирру и Диану болели с флагом России и мишкой. Фото с ОИ

4 августа в Париже российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебряные медали Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция). В финале женского парного разряда они уступили итальянскому дуэту Ясмин Паолини/Сара Эррани. — 6:2, 1:6, 7:10.

Ясмин Паолини и Сара Эррани впервые в карьере стали олимпийскими чемпионками. Паолини — пятая ракетка мира в одиночном разряде, финалистка «Ролан Гаррос» и Уимблдона в 2024 году. Эррани является обладательницей карьерного «Шлема» в парном разряде вместе с соотечественницей Робертой Винчи.

Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем олимпийского турнира по теннису в одиночном разряде. В финальном матче он оказался сильнее представителя Испании Карлоса Алькараса — 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).

Лучшие кадры игрового дня — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.