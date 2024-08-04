Фото: фотофиниш, который решил судьбу золота в беге на дистанции 100 м на Олимпиаде-2024

На Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) состоялся финал в беге на дистанции 100 м среди мужчин. Судьбу золотой медали решили пять тысячных секунды. Олимпийским чемпионом впервые в карьере стал шестикратный чемпион мира американский бегун Ноа Лайлз. Он показал результат 9,79, установив личный рекорд.

Серебряную медаль завоевал ямайский легкоатлет Кишане Томпсон. Он показал аналогичный результат — 9,79. Фотофиниш определил итоговое преимущество Лайлза в пять тысячных секунды.

Фото: Кадр из трансляции

Ранее на дистанции 100 м у женщин олимпийской чемпионкой неожиданно стала Жюльен Альфред из Сент-Люсии с результатом 10,72. Американка Ша'Карри Ричардсон, считавшаяся главным фаворитом гонки, завоевала серебряную медаль.