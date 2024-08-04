Олимпиада-2024 в Париже — результаты соревнований, медали, итоги девятого дня

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

4 августа 2024 года на летней Олимпиаде-2024 в Париже участники разыграли 12 комплектов медалей в следующих видах спорта.

Гольф

Мужчины

1. Скотти Шеффлер (США)

2. Томми Флэтвуд (Великобритания)

3. Хидэки Мацуяма (Япония)

Конный спорт

Индивидуальное первенство, свободная программа, женщины

1. Джессика вон Бредов-Верндль (Германия)

2. Изабелль Верт (Германия)

3. Шарлотта Фрай (Великобритания)

Велоспорт

Шоссе, групповая гонка, женщины

1. Кристен Фолкнер (США)

2. Марианне Вос (Нидерланды)

3. Лотте Копецки (Бельгия)

Настольный теннис

Одиночный разряд, мужчины

1. Чжэньдун Фань (Китай)

2. Трулс Карл Эрик Морегард (Швеция)

3. Феликс Лебрэн (Франция)

Теннис

Мужчины, одиночный разряд

1. Новак Джокович (Сербия)

2. Карлос Алькарас (Испания)

3. Лоренцо Музетти (Италия)

Женщины, парный разряд

1. Ясмин Паолини/Сара Эррани (Италия)

2. Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия)

3. Кристина Букша/Сара Соррибес-Тормо (Испания)

Стрельба из лука

Индивидуальное первенство, мужчины

1. Ким У Чжин (Южная Корея)

2. Брэйди Эллисон (США)

3. Ли Ву Сук (Южная Корея)

Бадминтон

Парный разряд, мужчины

1. Ли Ян/Ван Чи Линь (Китайский Тайбэй)

2. Лян Вэй Кэн/Ван Чан (Китай)

3. Аарон Се/Су Вэй И (Малайзия)

Спортивная гимнастика

Кольца, мужчины

1. Ян Лю (Китай)

2. Цзинюань Цзоу (Китай)

3. Элефериос Петруниас (Греция)

Разновысокие брусья, женщины

1. Кайлия Немур (Алжир)

2. Циюань Цю (Китай)

3. Суниса Ли (США)

Опорный прыжок, мужчины

1. Карлос Эдриэль Юло (Филиппины)

2. Артур Давтян (Армения)

3. Гарри Хепуорт (Великобритания)

Стрельба

Скит, женщины

1. Франсиска Кроветто Чадид (Чили)

2. Амбер Руттер (Великобритания)

3. Остен Смит (США)

Плавание

50 м вольным стилем, женщины

1. Сара Шёстрём (Швеция)

2. Мег Харрис (Австралия)

3. Чжан Юйфэй (Китай)

1500 м вольным стилем, мужчины

1. Бобби Финке (США)

2. Грегорио Пальтриньери (Италия)

3. Дэниел Виффен (Ирландия)

Эстафета 4 по 100 м комплексом, мужчины

1. Китай

2. США

3. Франция

Эстафета 4 по 100 комплексом, женщины

1. США

2. Австралия

3. Китай

Фехтование

Командная рапира, мужчины

1. Япония

2. Италия

3. Франция

Лёгкая атлетика

Прыжки в высоту, женщины

1. Ярослава Магучих (Украина)

2. Никола Олислагерс (Австралия)

3. Ирина Геращенко (Украина)

3. Элеанор Паттерсон (Австралия)

Метание молота, мужчины

1. Итэн Кецберг (Канада)

2. Бенце Халас (Венгрия)

3. Михаил Кохан (Украина)

Бег на 100 м, мужчины

1. Ноа Лайлз (США)

2. Кишане Томпсон (Ямайка)

3. Фред Керли (США)