Бразильские волейболистки обыграли Польшу в 3-м туре Олимпиады

Волейболистки сборной Бразилии обыграли команду Польши в 3-м туре группового этапа на Олимпийских играх в Париже (Франция). Встреча закончилась со счётом 3:0 (25:21, 38:36, 25:14).

Сборная Бразилии не проиграла ни одного сета в предварительном этапе и вышла в плей-офф с первого места группы В, польские волейболистки — со второго. Из этой группы в четвертьфинале также сыграет команда Японии.

Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля, а завершатся 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.