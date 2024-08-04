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Бразилия — Польша — результат матча 4 августа 2024 года, счёт 3:0, волейбол, Олимпиада 2024 в Париже

Бразильские волейболистки обыграли Польшу в 3-м туре Олимпиады
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Волейболистки сборной Бразилии обыграли команду Польши в 3-м туре группового этапа на Олимпийских играх в Париже (Франция). Встреча закончилась со счётом 3:0 (25:21, 38:36, 25:14).

Олимпийские игры (ж) . Группа B. 3-й тур
04 августа 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Бразилия
Окончен
3 : 0
Польша
Бразилия: Коста, Дуарте, Карнейро, де Менезес, Монтибеллер, Ратцке, Гимараес, Соуза, Араужо, да Силва, Бергманн, Сантос
Польша: Стензель, Алагерска, Корнелюк, Стысяк, Лукасик, Щигловска, Волош, Чирняньска, Смажек, Венерска, Меджик, Юрчик

Сборная Бразилии не проиграла ни одного сета в предварительном этапе и вышла в плей-офф с первого места группы В, польские волейболистки — со второго. Из этой группы в четвертьфинале также сыграет команда Японии.

Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля, а завершатся 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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