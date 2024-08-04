Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Гандбол, мужчины, Олимпиада-2024: результаты матчей 5-го тура групповой стадии 4 августа

Гандбол, мужчины, Олимпиада-2024: результаты матчей 5-го тура групповой стадии 4 августа
Аудио-версия:
Комментарии

В воскресенье, 4 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже прошли матчи мужского гандбольного турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

  • Швеция — Япония — 40:27 (16:9).
  • Египет — Аргентина — 34:27 (14:15).
  • Германия — Словения — 36:29 (23:14).
  • Франция — Венгрия — 24:20 (11:8).
  • Дания — Норвегия — 32:25 (17:12).
  • Испания — Хорватия — 32:21 (20:15).

В мужском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже принимали участие 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой. В группе A играли Хорватия, Германия, Испания, Словения, Швеция и Япония, в группе B — Дания, Франция, Венгрия, Норвегия, Египет и Аргентина.

Олимпийские игры — 2024 проходят с 26 июля до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024».

Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android