Гандбол, мужчины, Олимпиада-2024: результаты матчей 5-го тура групповой стадии 4 августа

В воскресенье, 4 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже прошли матчи мужского гандбольного турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Швеция — Япония — 40:27 (16:9).

Египет — Аргентина — 34:27 (14:15).

Германия — Словения — 36:29 (23:14).

Франция — Венгрия — 24:20 (11:8).

Дания — Норвегия — 32:25 (17:12).

Испания — Хорватия — 32:21 (20:15).

В мужском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже принимали участие 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой. В группе A играли Хорватия, Германия, Испания, Словения, Швеция и Япония, в группе B — Дания, Франция, Венгрия, Норвегия, Египет и Аргентина.

Олимпийские игры — 2024 проходят с 26 июля до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024».