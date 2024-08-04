Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Стали известны пары 1/4 финала мужского гандбольного турнира Олимпиады-2024

Стали известны пары 1/4 финала мужского гандбольного турнира Олимпиады-2024
Комментарии

Сегодня, 4 августа, завершился групповой этап мужского гандбольного турнира Олимпиады-2024. Определились все четвертьфиналисты соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с парами 1/4 финала.

  • Дания — Швеция;
  • Германия — Франция;
  • Норвегия — Словения;
  • Испания — Египет.

В мужском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже принимали участие 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой. В группе A играли Хорватия, Германия, Испания, Словения, Швеция и Япония, в группе B — Дания, Франция, Венгрия, Норвегия, Египет и Аргентина.

Олимпийские игры — 2024 проходят с 26 июля до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024».

Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android