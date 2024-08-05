Олимпиада-2024 в Париже: медальный зачёт на 4 августа, таблица

Завершился очередной соревновательный день летних Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом на 4 августа 2024 года.

По итогам состоявшихся соревнований сборная США вышла в лидеры зачёта Игр, обогнав Китай. В её активе 71 медаль (19 золотых, 26 серебряных и 26 бронзовых). На второй строчке располагается команда Китая, в активе которой 45 медалей: 19 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых. Тройку лучших замыкает Франция (43 медали: 12 золотых, 14 серебряных и 17 бронзовых).

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях.