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Водное поло, женщины, Олимпиада-2024: результаты соревнований 4 августа

Водное поло, женщины, Олимпиада-2024: результаты соревнований 4 августа
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В воскресенье, 4 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже прошёл очередной соревновательный день. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Группа А

5-й тур. Венгрия — Австралия – 9:9 (3:5)
5-й тур. Канада — Нидерланды – 11:20

Группа В

5-й тур. Италия — Испания – 11:13
5-й тур. Франция — Греция – 4:11

В воскресенье, 4 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже пройдёт очередной соревновательный день. Запланированы состязания и в олимпийском турнире по водному поло среди женщин.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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