Лёгкая атлетика, Олимпиада-2024: результаты соревнований 4 августа

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В воскресенье, 4 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже завершился очередной соревновательный день. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.

Женщины. 3000 м стипль-чез. 1/2 финала

Перут Чемутай (Уганда) Фейс Черотич (Кения) Геза-Фелицитас Краузе (Германия)

Женщины. Метание молота. Квалификация

Криста Терво (Финляндия) Камрин Роджерс (Канада) Диэнна Прайс (США)

Женщины. 200 м. 1/4 финала

Габриэль Томас (США) Фавур Чуквука Офили (Нигерия) Дина Эшер-Смит (Великобритания)

Мужчины. Пряжки в длину. Квалификация

Митиадис Тентоглу (Греция) Радек Юшка (Чехия) Ван Цзянань (Китай)

Мужчины. 110 м с барьерами. 1/4 финала

США Япония Швейцария

Женщины. 400 м с барьерами. 1/4 финала

Фемке Бол (Нидерланды) Джасмин Джонс (США) Сидни Маклафлин (США)

Мужчины. 400 м. 1/4 финала

Майкл Норман (США) Квинси Холл (США) Джерим Ричардс (Тринидад и Тобаго)

Женщины. Прыжки в высоту. Финал

Ярослава Магучих (Украина) Никола Лорен Олислагерс (Австралия) Элеанор Паттерсон (Австралия) Ирина Геращенко (Украина)

Мужчины. Метание молота. Финал

Итэн Кецберг (Канада) Бенце Халас (Венгрия) Михаил Кохан (Украина)

Женщины. 800 м. 1/2 финала

Кили Ходжкинсон (Великобритания) Тсиге Дугума (Эфиопия) Пруденс Секгодисо (ЮАР)

Мужчины. 100 м. Финал

Ноа Лайлз (США) Кишане Томпсон (Ямайка) Фред Керли (США)

Российские спортсмены на ОИ-2024