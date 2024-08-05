Лёгкая атлетика, Олимпиада-2024: результаты соревнований 4 августа
В воскресенье, 4 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже завершился очередной соревновательный день. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.
Женщины. 3000 м стипль-чез. 1/2 финала
- Перут Чемутай (Уганда)
- Фейс Черотич (Кения)
- Геза-Фелицитас Краузе (Германия)
Женщины. Метание молота. Квалификация
- Криста Терво (Финляндия)
- Камрин Роджерс (Канада)
- Диэнна Прайс (США)
Женщины. 200 м. 1/4 финала
- Габриэль Томас (США)
- Фавур Чуквука Офили (Нигерия)
- Дина Эшер-Смит (Великобритания)
Мужчины. Пряжки в длину. Квалификация
- Митиадис Тентоглу (Греция)
- Радек Юшка (Чехия)
- Ван Цзянань (Китай)
Мужчины. 110 м с барьерами. 1/4 финала
- США
- Япония
- Швейцария
Женщины. 400 м с барьерами. 1/4 финала
- Фемке Бол (Нидерланды)
- Джасмин Джонс (США)
- Сидни Маклафлин (США)
Мужчины. 400 м. 1/4 финала
- Майкл Норман (США)
- Квинси Холл (США)
- Джерим Ричардс (Тринидад и Тобаго)
Женщины. Прыжки в высоту. Финал
- Ярослава Магучих (Украина)
- Никола Лорен Олислагерс (Австралия)
- Элеанор Паттерсон (Австралия)
- Ирина Геращенко (Украина)
Мужчины. Метание молота. Финал
- Итэн Кецберг (Канада)
- Бенце Халас (Венгрия)
- Михаил Кохан (Украина)
Женщины. 800 м. 1/2 финала
- Кили Ходжкинсон (Великобритания)
- Тсиге Дугума (Эфиопия)
- Пруденс Секгодисо (ЮАР)
Мужчины. 100 м. Финал
- Ноа Лайлз (США)
- Кишане Томпсон (Ямайка)
- Фред Керли (США)
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