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Лёгкая атлетика, Олимпиада-2024: результаты соревнований 4 августа

Лёгкая атлетика, Олимпиада-2024: результаты соревнований 4 августа
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В воскресенье, 4 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже завершился очередной соревновательный день. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.

Женщины. 3000 м стипль-чез. 1/2 финала

  1. Перут Чемутай (Уганда)
  2. Фейс Черотич (Кения)
  3. Геза-Фелицитас Краузе (Германия)

Женщины. Метание молота. Квалификация

  1. Криста Терво (Финляндия)
  2. Камрин Роджерс (Канада)
  3. Диэнна Прайс (США)

Женщины. 200 м. 1/4 финала

  1. Габриэль Томас (США)
  2. Фавур Чуквука Офили (Нигерия)
  3. Дина Эшер-Смит (Великобритания)

Мужчины. Пряжки в длину. Квалификация

  1. Митиадис Тентоглу (Греция)
  2. Радек Юшка (Чехия)
  3. Ван Цзянань (Китай)

Мужчины. 110 м с барьерами. 1/4 финала

  1. США
  2. Япония
  3. Швейцария

Женщины. 400 м с барьерами. 1/4 финала

  1. Фемке Бол (Нидерланды)
  2. Джасмин Джонс (США)
  3. Сидни Маклафлин (США)

Мужчины. 400 м. 1/4 финала

  1. Майкл Норман (США)
  2. Квинси Холл (США)
  3. Джерим Ричардс (Тринидад и Тобаго)

Женщины. Прыжки в высоту. Финал

  1. Ярослава Магучих (Украина)
  2. Никола Лорен Олислагерс (Австралия)
  3. Элеанор Паттерсон (Австралия)
  4. Ирина Геращенко (Украина)

Мужчины. Метание молота. Финал

  1. Итэн Кецберг (Канада)
  2. Бенце Халас (Венгрия)
  3. Михаил Кохан (Украина)

Женщины. 800 м. 1/2 финала

  1. Кили Ходжкинсон (Великобритания)
  2. Тсиге Дугума (Эфиопия)
  3. Пруденс Секгодисо (ЮАР)

Мужчины. 100 м. Финал

  1. Ноа Лайлз (США)
  2. Кишане Томпсон (Ямайка)
  3. Фред Керли (США)
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