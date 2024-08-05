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Ярослава Магучих высказалась о завоёванном золоте на Олимпиаде в Париже

Ярослава Магучих высказалась о завоёванном золоте на Олимпиаде в Париже
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих прокомментировала завоёванную золотую медаль на в прыжках в высоту на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Под конец было тяжеловато, но все же удалось, благодаря тому, что тренер меня научила и всегда говорила прыгать с первой попытки — это играет важную роль. У меня была такая мотивация, приехала лидером сезона с мировым рекордом — это придавало мне мотивации. К сожалению, не удалось прыгнуть выше, но это соревнование, так надо. Работаем дальше, есть над чем. Хочется прыгать выше, честно. Рассчитывала, что прыгну выше, но я довольна, что у меня золотая награда», — приводит слова Магучих Суспільне спорт.

Серебряную медаль взяла австралийка Никола Олислагерс. Третье место разделили две спортсменки — австралийка Элеанор Паттерсон и украинка Ирина Геращенко.

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