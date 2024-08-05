Польскую каноистку допустили до участия на Олимпиаде-2024 после допингового отстранения

Польскую каноистку Дороту Боровску допустили на Олимпийские игры – 2024 в Париже. CAS отменил свое решение по исключению спортсменки.

Ранее в организме полячки обнаружили запрещенное вещество под названием «клостебол». Боровска отрицала принятие препарата и заявила, что вещество попало в её организм через крем, которым она обрабатывала лапы своей собаки, Тедди.

1 августа слушания по снятию со спортсменки временного отстранения завершились не в пользу Боровской, а в воскресенье, 4 августа, за два дня до начала турнира каноистов, в результате апелляции, решение было изменено.

Первый старт пройдёт завтра, 6 августа. Женские двойки пройдут квалификацию на дистанции 500 метров. В этот же день пройдёт четвертьфинальная стадия.