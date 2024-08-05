Олимпиада-2024 в Париже: медальный зачёт на 5 августа 9.30, таблица

В Париже с 26 июля по 11 августа проходят XXXIII летние Олимпийские игры — 2024.

По итогам девяти соревновательных дней лидером в медальном зачёте Игр стали США, которые завоевали 19 золотых, 27 серебряных и 26 бронзовых наград. На втором месте находится Китай, на счету которого 19 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых медалей.

Замыкает тройку лучших в медальном зачёте Франция, в активе которой 12 золотых, 14 серебряных и 17 бронзовых медалей. Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли серебряную медаль в парном разряде.

В 10-й соревновательный день 5 августа будет разыграно по четыре медальных комплекта в бадминтоне, лёгкой атлетике и спортивной гимнастике, по два — в баскетболе 3х3, стрельбе, гребном слаломе. По одному комплекту медалей 5 августа олимпийцы разыграют в велоспорте, сёрфинге и триатлоне.