Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Олимпиада-2024 в Париже: медальный зачёт на 5 августа 9.30, таблица

Олимпиада-2024 в Париже: медальный зачёт на 5 августа 9.30, таблица
Аудио-версия:
Комментарии

В Париже с 26 июля по 11 августа проходят XXXIII летние Олимпийские игры — 2024.

По итогам девяти соревновательных дней лидером в медальном зачёте Игр стали США, которые завоевали 19 золотых, 27 серебряных и 26 бронзовых наград. На втором месте находится Китай, на счету которого 19 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых медалей.

Замыкает тройку лучших в медальном зачёте Франция, в активе которой 12 золотых, 14 серебряных и 17 бронзовых медалей. Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли серебряную медаль в парном разряде.

Таблица медального зачёта ОИ-2024

В 10-й соревновательный день 5 августа будет разыграно по четыре медальных комплекта в бадминтоне, лёгкой атлетике и спортивной гимнастике, по два — в баскетболе 3х3, стрельбе, гребном слаломе. По одному комплекту медалей 5 августа олимпийцы разыграют в велоспорте, сёрфинге и триатлоне.

Материалы по теме
Борьба на Олимпиаде не обойдётся без наших! Россияне, которые претендуют на золото
Борьба на Олимпиаде не обойдётся без наших! Россияне, которые претендуют на золото
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android