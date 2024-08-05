Лёгкая атлетика, Олимпиада-2024: расписание соревнований 5 августа
В понедельник, 5 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже пройдёт очередной соревновательный день. Запланированы состязания и в олимпийском турнире по лёгкой атлетике.
Олимпиада-2024. Лёгкая атлетика.
5 августа (время московское):
- 11:05. 400 м с/б. Мужчины. 1/4 финала;
- 11:10. Метание диска. Мужчины. Квалификация;
- 11:40. Прыжки с шестом. Женщины. Квалификация;
- 11:50. 400 м с/б. Женщины. Утешительный раунд;
- 12:20. 400 м. Мужчины. Утешительный раунд;
- 12:55. 400 м. Женщины. 1/4 финала;
- 13:50. 200 м. Женщины. Утешительный раунд;
- 20:00. Прыжки с шестом. Мужчины. Финал;
- 20:04. 3000 м с/ч. Мужчины. 1/2 финала;
- 20:55. 200 м. Мужчины. 1/4 финала;
- 21:30. Метание диска. Женщины. Финал;
- 21:45. 200 м. Женщины. 1/2 финала;
- 22:15. 5000 м. Женщины. Финал;
- 22:47. 800 м. Женщины. Финал.
Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов.
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