Пляжный волейбол, Олимпиада-2024: расписание матчей 1/8 финала 5 августа
Сегодня, 5 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже состоятся матчи 1/8 финала турнира по пляжному волейболу среди женщин и мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игр первой стадии плей-офф.
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол, 1/8 финала.
5 августа (время начала матчей — московское).
- 10:00. Женщины. Германия — Латвия;
- 11:00. Мужчины. Польша — Испания;
- 14:00. Женщины. Испания — Нидерланды;
- 15:00. Мужчины. США — Норвегия;
- 18:00. Мужчины. США — Италия;
- 19:00. Женщины. Канада — США;
- 22:00. Женщины. Бразилия — Япония;
Летние Олимпийские игры 2024 года проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Накануне теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали первую награду России в Париже — серебро.
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