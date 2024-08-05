Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Греко-римская борьба, Олимпиада-2024: расписание соревнований 5 августа

Греко-римская борьба, Олимпиада-2024: расписание соревнований 5 августа
Комментарии

Сегодня, 5 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже начнётся турнир борцов греко-римского стиля. С раунда 1/8 финала свой олимпийский путь будут прокладывать классики в весовых категориях до 60 и 130 кг. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием схваток в греко-римской борьбе.

Олимпиада-2024. Греко-римская борьба.
Расписание дня, 5 августа:

  • 16:00. До 60 кг. 1/8 финала;
  • 16:00. До 130 кг. 1/8 финала;
  • 17:20. До 60 кг. 1/4 финала;
  • 17:20. До 130 кг. 1/4 финала;
  • 22:00. До 60 кг. 1/2 финала;
  • 22:20. До 130 кг. 1/2 финала.

Медали в весовых категориях до 60 и 130 кг будут разыграны во вторник, 6 августа. Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа. Российские борцы отказались от участия в соревнованиях.

Материалы по теме
Борьба на Олимпиаде не обойдётся без наших! Россияне, которые претендуют на золото
Борьба на Олимпиаде не обойдётся без наших! Россияне, которые претендуют на золото
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android