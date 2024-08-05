Греко-римская борьба, Олимпиада-2024: расписание соревнований 5 августа
Сегодня, 5 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже начнётся турнир борцов греко-римского стиля. С раунда 1/8 финала свой олимпийский путь будут прокладывать классики в весовых категориях до 60 и 130 кг. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием схваток в греко-римской борьбе.
Олимпиада-2024. Греко-римская борьба.
Расписание дня, 5 августа:
- 16:00. До 60 кг. 1/8 финала;
- 16:00. До 130 кг. 1/8 финала;
- 17:20. До 60 кг. 1/4 финала;
- 17:20. До 130 кг. 1/4 финала;
- 22:00. До 60 кг. 1/2 финала;
- 22:20. До 130 кг. 1/2 финала.
Медали в весовых категориях до 60 и 130 кг будут разыграны во вторник, 6 августа. Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа. Российские борцы отказались от участия в соревнованиях.
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