Греко-римская борьба, Олимпиада-2024: расписание соревнований 5 августа

Сегодня, 5 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже начнётся турнир борцов греко-римского стиля. С раунда 1/8 финала свой олимпийский путь будут прокладывать классики в весовых категориях до 60 и 130 кг. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием схваток в греко-римской борьбе.

Олимпиада-2024. Греко-римская борьба.

Расписание дня, 5 августа:

16:00. До 60 кг. 1/8 финала;

16:00. До 130 кг. 1/8 финала;

17:20. До 60 кг. 1/4 финала;

17:20. До 130 кг. 1/4 финала;

22:00. До 60 кг. 1/2 финала;

22:20. До 130 кг. 1/2 финала.

Медали в весовых категориях до 60 и 130 кг будут разыграны во вторник, 6 августа. Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа. Российские борцы отказались от участия в соревнованиях.