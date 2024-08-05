Женская борьба, Олимпиада-2024: расписание соревнований 5 августа

Сегодня, 5 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже начнётся турнир по женской борьбе. С раунда 1/8 финала свой олимпийский путь будут прокладывать спортсменки в весовой категории до 68 кг. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием схваток в женской борьбе.

Олимпиада-2024. Женская борьба.

Расписание дня, 5 августа:

16:00. До 68 кг. 1/8 финала;

17:20. До 68 кг. 1/4 финала;

22:40. До 68 кг. 1/2 финала.

Медали в весовой категории до 68 кг будут разыграны во вторник, 6 августа. Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа. Российские борцы отказались от участия в соревнованиях.

Накануне российские теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева завоевали первую медаль России на Играх в Париже — серебро.