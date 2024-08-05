Водное поло, Олимпиада-2024: расписание соревнований 5 августа
В понедельник, 5 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже пройдёт очередной соревновательный день. Запланированы состязания и в олимпийском турнире по водному поло среди мужчин и женщин.
Олимпиада-2024. Водное поло.
5 августа (время московское):
- 13:00. Мужчины. Группа В. 5-й тур. Венгрия — Сербия;
- 14:35. Мужчины. Группа В. 5-й тур. Австралия — Япония;
- 16:10. Мужчины. Группа В. 5-й тур. Греция — Италия;
- 19:30. Мужчины. Группа А. 5-й тур. Хорватия — США;
- 21:05. Мужчины. Группа В. 5-й тур. Франция — Испания;
- 22:40. Мужчины. Группа А. 5-й тур. Румыния — Черногория.
На олимпийском турнире по водному поло восемь сборных разбиты на две подгруппы. Четвертьфинальные пары будут составлены в соответствии с местами, занятыми в группе.
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