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Водное поло, Олимпиада-2024: расписание соревнований 5 августа

Водное поло, Олимпиада-2024: расписание соревнований 5 августа
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В понедельник, 5 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже пройдёт очередной соревновательный день. Запланированы состязания и в олимпийском турнире по водному поло среди мужчин и женщин.

Олимпиада-2024. Водное поло.
5 августа (время московское):

  • 13:00. Мужчины. Группа В. 5-й тур. Венгрия — Сербия;
  • 14:35. Мужчины. Группа В. 5-й тур. Австралия — Япония;
  • 16:10. Мужчины. Группа В. 5-й тур. Греция — Италия;
  • 19:30. Мужчины. Группа А. 5-й тур. Хорватия — США;
  • 21:05. Мужчины. Группа В. 5-й тур. Франция — Испания;
  • 22:40. Мужчины. Группа А. 5-й тур. Румыния — Черногория.

На олимпийском турнире по водному поло восемь сборных разбиты на две подгруппы. Четвертьфинальные пары будут составлены в соответствии с местами, занятыми в группе.

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