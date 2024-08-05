Водное поло, Олимпиада-2024: расписание соревнований 5 августа

В понедельник, 5 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже пройдёт очередной соревновательный день. Запланированы состязания и в олимпийском турнире по водному поло среди мужчин и женщин.

Олимпиада-2024. Водное поло.

5 августа (время московское):

13:00. Мужчины. Группа В. 5-й тур. Венгрия — Сербия;

14:35. Мужчины. Группа В. 5-й тур. Австралия — Япония;

16:10. Мужчины. Группа В. 5-й тур. Греция — Италия;

19:30. Мужчины. Группа А. 5-й тур. Хорватия — США;

21:05. Мужчины. Группа В. 5-й тур. Франция — Испания;

22:40. Мужчины. Группа А. 5-й тур. Румыния — Черногория.

На олимпийском турнире по водному поло восемь сборных разбиты на две подгруппы. Четвертьфинальные пары будут составлены в соответствии с местами, занятыми в группе.